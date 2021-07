Projet ambitieux et fédérateur de Land of Memory, l’exposition "Our Common Heritage " s’est tenue à Bastogne du 4 mars au 26 juin. Sur cette période, 24 159 personnes l’ont visitée. Elle est à voir actuellement à Verdun jusqu’au 10 octobre. Elle passera ensuite par Saarbrücken, Liège, Spincourt et Hosingen.

Pour rappel, cette exposition gratuite et en plein air aborde de manière originale et tout à fait inédite l’histoire vécue dans les territoires transfrontaliers de la Grande Région, dont l’empreinte marque toujours le contexte géopolitique actuel. Elle propose au visiteur une rétrospective historique photographique ainsi qu’une expérience immersive allant de l’avant-Première Guerre mondiale à la création de l’Europe.

Porte d’entrée vers les sites d’histoire de la Grande Région, l’exposition" Our Common Heritage" a une portée pédagogique à destination des jeunes pour expliquer en quoi l’Histoire permet de mieux appréhender le présent et les enjeux d’une mémoire partagée.