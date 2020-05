Le collège communal met en place toutes les mesures sanitaires nécessaires

Le bourgmestre de Bastogne, Benoît Lutgen, vient d’annoncer la réouverture du marché de Bastogne ce samedi 30 mai. Une annonce qui fait suite à la décision du gouvernement fédéral d’autoriser la reprise des marchés avec un maximum de 50 marchands.

"Le collège communal met en place toutes les mesures sanitaires nécessaires pour permettre une réouverture du marché dans les meilleures conditions", souligne le bourgmestre dans un communiqué. " Ce rendez-vous bimensuel était attendu par une grande partie de la population. Françoise Georges, l’échevine des travaux en charge des marchés, et moi-même, mettons tout en œuvre, en collaboration avec les équipes techniques, pour que chacune et chacun puisse se rendre au marché en toute sécurité."

Les entrées et sorties seront strictement contrôlées. Un plan de circulation à sens unique sera mis en place. Les allées de circulation et les files d’attente seront séparées par des barrières et permettront de garantir la distance sociale. Des dispositifs pour l’hygiène des mains seront placés à l’entrée du marché et à chaque échoppe.

Le nombre maximal de visiteurs autorisés sur le marché équivaut à une personne par 1,5 mètre linéaire d’étals, soit un total de 440 personnes. La consommation de nourriture et de boissons sur place ne sera pas permise. Le port du masque est fortement recommandé. Les courses seront faites seul(e) et pour une durée n’excédant pas le temps nécessaire habituel. Un adulte peut accompagner un enfant de moins de 18 ans vivant sous le même toit ou une autre personne nécessitant une assistance.

L’entrée du marché se fera exclusivement par la rue des Récollets, côté Grand Rue. La sortie est prévue au carrefour formé par la rue Sur-les-Bords-d’Eau et la rue de la Fontaine.