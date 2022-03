Durant trois jours, les 18, 19 et 20 mars, Bastogne mettra à l’honneur sept vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale : Oliver Harris, Sidney Leavit, Robert White et Richard Weaver de la 17e Airborne Division, Harvey Segal de la 2e Infandtry Division, Robert Chouinard du 128 bataillon AAA et, last but not least, Ed Cottrell du 48e Fighter Group.

Un programme d’activités a été établi à l’initiative de trois passionnés de la Bataille des Ardennes : Andrew Biggio, auteur de " The Rifle", un livre reprenant les témoignages de centaine de vétérans, et personne à l’origine du retour de ces sept vétérans américains, Reg Jans et Joël Lamberty, tous deux guides historiques de la Bataille des Ardennes. Reg Jans a rendu possible et organisé le vol d’un des vétérans et Joël Lamberty a initié le rassemblement du public autour du Mardasson.

Le vendredi 18 mars à 16 h 30, trois avions d’époque " T-6 Texan" survoleront le Mardasson. À bord du premier, de couleur jaune, se trouvera Ed Cottrell. Il était à l’époque pilote de chasse d’un " Republic P-47 Thunderbolt" au sein de la 48th Fighter Group. L’avion décollera de l’aérodrome de Saint-Trond qui était la base de Ed lors de la trentaine de missions qu’il a réalisées en Belgique et en Allemagne, principalement pendant la Bataille des Ardennes.

Le samedi 19 mars, au Bastogne War Museum, les vétérans participeront à une séance de dédicaces de 12 h 30 à 14 h dans le cadre de la promotion du livre " The Rifle". Le lendemain, à 14 h 30, ils dévoileront une plaque commémorative à Foy, en hommage au Sergent-chef Joseph P. Madona, tué le 13 janvier 1945 au même endroit.