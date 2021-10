Les bénéfices seront versés aux indépendants victimes des inondations et de la crise sanitaire

La CLAC, Confédération Luxembourgeoise des Associations de Commerçants, a vu officiellement le jour le 7 septembre dernier.



Un de ses principaux objectifs est de redynamiser le commerce local de ses communes adhérentes en dotant les associations de commerçants, les ADL, groupements de gestion des centre villes, syndicats d’Initiative ou échevin(e)s du commerce, de moyens suffisants pour exercer leurs actions.

Dans ce contexte, la CLAC organise le 13 novembre une " Soirée solidaire" dans les bâtiments d’Ice-Watch, sur le zoning 2, rue de la Drève, 44, à Bastogne. Au programme ? Restauration foodtrucks (19 h 30), concert de " Sortez Cover" (21 h 30) et tombola avec de nombreux lots d’exception pour les indépendants (flocage de véhicule, coachings…) et le grand public (bons à valoir, entrées diverses…).



Tous les bénéfices seront versés aux indépendants de la province de Luxembourg victimes des récentes inondations et de la crise sanitaire, dont la commune adhère ou s’engage à adhérer à la CLAC d’ici le 12 novembre 2021.

Le prix d’entrée est fixé à 15 euros sur place. (Prévente à 10 euros sur le site https://wallux.com ). Covid Safe Ticket obligatoire. La jauge est fixée à 600 personnes. Plus d’infos : 063/ 608 402