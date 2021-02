En 2019, l’association Sisters Ange a été créée à Bastogne pour venir en aide à Margaux, une fillette atteinte du syndrome d’Angelman, ainsi qu’à d’autres enfants souffrant de cette maladie orpheline. L’objectif ? Construire un centre de vie pour les personnes atteintes de ce syndrome en province du Luxembourg.

"Née le 14 janvier 2014, Margaux ne présentait, à la naissance, aucun symptôme" rappelle Liliane Louis, sa grand-mère. "A l’âge de 18 mois, elle n’évoluait pas comme les autres enfants de son âge. Elle souriait aux anges, ne marchait pas et ne prononçait aucun mot. La maladie, un trouble sévère du développement neurologique, a été diagnostiquée."

L’association s’est inspirée de projets développés au Canada et en France. " Margaux est scolarisée, à mi-temps, à l’IMP de Mont" poursuit Liliane. " Lorsqu’elle aura 18 ans, elle devra quitter cette institution. Nous sommes inquiets pour l’avenir car, en Belgique, aucun centre n’accueille les adultes atteints de cette maladie. Nous ne savons pas ce que deviendra Margaux. Ses parents ne disposent pas de l’équipement adapté ni de l’encadrement adéquat."

Afin de pouvoir financer le projet de centre, divers événements ont déjà été organisés comme la fête artistique qui a réuni des artistes et artisans en avril 2019 à l’hôtel de ville de Bastogne. Cet événement a permis de récolter 7.000 euros au profit de l’association. L’an dernier, la fête a été annulée en raison de la crise sanitaire.

En 2021, la crise est toujours là, mais l'ASBL a décidé de maintenir la fête, les 23, 24 et 25 avril, à l’hôtel de ville de Bastogne, en respectant les gestes barrière et en annulant les ateliers créatifs pour les enfants. Les dessinateurs Stedo et Pierre-Emmanuel Paulis, tout comme Annie Wauthoz, auteure de livres de jeunesse, et Stéphane Hoffelt, photographe, seront présents.

L’association est à la recherche d’artistes, artisans qui souhaiteraient faire don d’une de leurs œuvres et/ou proposer des démonstrations lors de l’événement mais aussi de sponsors. Les différentes informations ainsi qu’un dossier de sponsoring se trouvent sur le site internet www.sistersange.be Contact : info@sistersange.be