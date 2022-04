L’épuisement professionnel guette les soignants qu’ils soient médecins, infirmiers, kinés ou dentistes. La Province n’a pas attendu la crise sanitaire pour prendre des mesures de prévention. En 2020, elle a budgété 35 000 euros pour organiser un escape game consacré à la santé. Le Covid en a décidé autrement et cette action de prévention a été reportée. Elle se déroulera du 9 au 19 mai à l’institut provincial de formation à Bastogne.

" A côté des actions mises en place par la Province pour lutter contre la pénurie des infirmiers et des médecins généralistes, il s’avère indispensable d’encourager également le maintien de ces professionnels de la santé dans leur profession, explique le député Stéphane De Mul. La charge mentale, émotionnelle et physique qui affecte particulièrement les professions de soins peut nuire au bien-être des soignants. Cette charge, si elle n’est pas correctement prise en compte et écoutée, couplée éventuellement à d’autres facteurs déclencheurs, peut entrainer des situations d’épuisement professionnel, de burnout voire de l’absentéisme."

Selon le député, il est indispensable que le professionnel de soin prenne conscience de l’importance de prendre soin de lui, de "soigner le soignant en lui" afin d’être dans une relation de soin la plus optimale et bénéfique possible avec son patient et de rester dans la profession avec satisfaction. L’objectif de cet escape game est d’introduire, par une activité ludique et/ou créative, l’importance de la notion de prendre soin de soi et de repérer, préventivement, les signes avant-coureur d’un épuisement professionnel.

Ce jeu d’évasion " grandeur nature" va augmenter le niveau de connaissances des participants face à une pathologie et à ses symptômes et initier un changement de comportement concret au sein de l’entreprise.

Une expérience immersive de 60 minutes plongera les participants dans une pièce dans laquelle ils devront chercher différents indices correspondant aux symptômes de la thématique abordée. Un débriefing de 45 minutes permettra ensuite d’échanger avec des psychologues et autres acteurs de prévention de la santé sur l’expérience vécue, le ressenti par rapport à différents indicateurs (compréhension des symptômes, degré d’amusement, aspects préventifs et curatifs, etc.). Une brochure sera distribuée à chaque participant à la fin du débriefing. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 mai.