Le projet de revalorisation de la Gare du Sud à Bastogne se précise. Le site fera l’objet d’une réhabilitation complète et connaîtra une nouvelle vie grâce à l’implantation de nouvelles fonctions à destination de la population et des touristes. Plus de 5 millions d’euros seront investis par la commune de Bastogne, la Région wallonne et leurs partenaires afin de renforcer son attractivité.

"Le locataire, gestionnaire de Naturâne, vient de quitter le site" a annoncé le bourgmestre Benoît Lutgen. "Le projet de centre de référence consacré à la thématique du vélo, lancé en 2017, va pouvoir se concrétiser. Il inclura un espace muséal interactif avec des pièces de la collection de Philippe Tibesar, une location de vélos, un espace récréatif extérieur thématisé sur le vélo ainsi que des aménagements paysagers spécifiques."

Un subside de 2 millions d’euros a déjà été octroyé par la Région Wallonne en mai 2018. Depuis lors, les équipes œuvrent sur le dossier afin de déposer une demande de permis pour début 2021. Les travaux se dérouleront en 2021 ou en 2022 avec une ouverture probable fin 2022 ou début 2023.

A côté de l’espace thématique consacré au vélo, la commune de Bastogne, en partenariat avec Bertogne, Fauvillers, Sainte-Ode, Tenneville et Vaux-sur-Sûre, a décidé de développer un hall relais agricole dédié à la valorisation des produits du terroir et des producteurs locaux. Il comprendra une cuisine pour les collectivités, un atelier de transformation de la viande, un atelier de transformation du lait, ainsi qu’un espace de vente directe des produits artisanaux auprès des particuliers.

Si le permis a déjà été octroyé en mars, la concrétisation du hall, sera conditionnée, tout comme le centre du vélo, à l’achat de terrains à la SNCB. Le hall relais agricole, dont l’ouverture est prévue fin 2022, représente un investissement total de 2.500.000 euros financé par la Région Wallonne et les six communes associées. Une demande de subside est également introduite auprès de la Province de Luxembourg.

" Le projet de revalorisation de la Gare du Sud vise à rendre une identité forte à ce secteur de la ville. L’objectif est d’y créer un nouveau pôle d’attractivité fort et convivial dans un des espaces directement connecté en mobilité douce au centre-ville grâce au Ravel. Tout sera mis en œuvre pour qu’il soit compatible avec la remise en service de la ligne ferroviaire 163 Bastogne-Libramont", conclut le bourgmestre