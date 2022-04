Organisé une fois par mois, il propose les produits et créations des producteurs et artisans des communes associées au projet de hall relais agricole

Le collège communal de Bastogne souhaite favoriser la consommation en circuit court pour soutenir les producteurs et les artisans locaux. À terme, le hall relais agricole, implanté prochainement sur le site de la Gare du Sud, permettra de valoriser pleinement les produits du terroir. À côté de ce projet d'ampleur, la commune et son Agence de Développement Local (ADL) proposent des marchés du terroir au Quartier latin.

© D.R.

L’inauguration du premier marché s’est déroulée vendredi en présence du bourgmestre Benoît Lutgen. Un vendredi par mois, jusqu’en octobre, la placette du Quartier Latin accueillera les produits et créations des producteurs et artisans des communes associées au projet de hall relais, en l’occurrence Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Sainte-Ode, Tenneville et Vaux-sur-Sûre. Actuellement, ils sont douze à avoir répondu à l’appel de l’ADL.

© D.R.

Les marchés du terroir auront lieu sur la placette du Quartier latin les 20 mai, 17 juin, 15 juillet, 12 août, 23 septembre et 21 octobre, de 16h à 20h. Une animation musicale est prévue en collaboration avec différents partenaires locaux comme l’académie de musique et le centre culturel.