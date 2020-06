Grégory Jaspar, privé d’événementiel, a trouvé une alternative, Le Temps d’une Saison

Spécialisé dans l’événementiel et privé de rentrées en raison de la crise sanitaire du coronavirus, Grégory Jaspar vient de rebondir. Dès ce samedi, il proposera en plein air, près de l’ancien moulin de Neffe Le temps d’une Saison, un restaurant éphémère.

"La plupart des fêtes de mariage, prévues en juillet et août, ont été annulées à la suite de la décision prise par Conseil national de sécurité", explique-t-il. " En effet, si les banquets sont à nouveau autorisés, à partir du 1er juillet, le nombre de convives est limité à 50 et les soirées dansantes restent interdites."

Grégory Jaspar a trouvé une alternative dans sa commune d’origine. "Mon beau-frère et moi avons acheté l’ancien moulin de Neffe pour en faire un gîte de 30 personnes", poursuit-il. "Dans le contexte de crise actuel, les travaux de rénovation ont été reportés au mois de septembre. L’idée m’est venue d’ouvrir, à proximité, un restaurant éphémère tout l’été jusqu’au 30 août. Une cuisine de campagne sera installée dans deux pièces du moulin mais les plats seront préparés dans mes ateliers."

Des toiles ont été tendues pour abriter les convives. Le restaurant proposera deux services par jour de 12 h à 15 h et de 18 h à 21 h, en juin, les jeudi, vendredi, samedi et dimanche. "Ce projet suscite l’engouement et la curiosité dans la région de Bastogne. Nous espérons atteindre la barre des 70, voire 80 couverts, par le jour, le week-end. Si nous atteignons cet objectif, en juin, le restaurant pourrait ouvrir tous les jours en juillet et en août."

Un bar à glace sera proposé le long du Ravel de 13 h à 20 h. A la carte du restaurant, de nombreux mets préparés à base de produits du terroir. Le Temps d’une Saison appliquera bien évidemment les mesures sanitaires du Covid-19. Les réservations se font uniquement par téléphone au 0478 07 65 56.