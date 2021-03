Le bourgmestre a annoncé que plus de 100 000 euros seront investis pour la culture et les jeunes

Le conseil communal de Bastogne a décidé d’octroyer le subside annuel de 5 000 euros au Festival du Rire. Un soutien à la culture salué par l’ensemble des mandataires. La conseillère Jessica Mayon a rappelé que l'équipe du Festival travaille en synergie avec plusieurs associations de la commune.

Pour rappel, la pièce "Duels à Davidéjonatown", avec Artus, et le spectacle de Jarry, initialement programmés les 27 mars et le 2 avril 2020, ont été reportés aux 16 et 23 juin. Le spectacle de Guillermo Guiz, qui est venu se greffer à la programmation, est prévu le 22 juin.

Les autres spectacles initialement prévus en mars et avril 2020 - Laurie Peret, Christelle Chollet, Sofia Syko, Viktor Vincent, Olivier de Benoist, D’Jal, Elastic & Francesca - sont tous reportés à la rentrée de septembre.

Le bourgmestre Benoît Lutgen a précisé que le passeport culture destiné aux jeunes de 18 à 25 ans est en voie de finalisation. Il a annoncé que plus de 100 000 euros seront investis pour la culture et les jeunes.