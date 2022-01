On a frôlé le drame, samedi soir, chaussée d’Arlon à Bastogne. Un véhicule qui se trouvait la station Q 8 a pris feu. L’alerte a été donnée peu avant 23 h. Grâce à l’intervention rapide des pompiers de Bastogne, Houffalize et Saint-Hubert, les flammes ne se sont pas propagées à la station-service. Les dégâts ont été limités au véhicule et aucun blessé n’est à déplorer. L’intervention s’est terminée vers 23 h 30.