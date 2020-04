La société Tempora souhaite égayer la population pendant le confinement

Découvrir virtuellement le Bastogne War Museum ? C’est ce que propose la société Tempora, gestionnaire du site implanté près du Mardasson.

"Depuis plus de six ans maintenant, le Bastogne War Museum s'est imposé comme un acteur majeur sur les plans mémoriel, touristique et culturel ", souligne François Collard, porte-parole du BWM. " Le site bastognard géré par la société Tempora, acteur majeur au niveau culturel en Belgique, soutient les chouettes initiatives en temps de confinement telles que #MuseumAtHome et #CultureTogether."

Dans ce contexte, une visite virtuelle est proposée pour égayer la population en période de confinement.

Voici le lien :

La visite complète : http://www.rh-medias.com/show/index.php?m=oGtpomQ1281

Plus d'infos : https://www.bastognewarmuseum.be/votre-visite/visite-virtuelle/