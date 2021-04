Du samedi 3 au dimanche 18 avril, le Bastogne War Museum sera ouvert de 9 h 30 à 19 h. Cette extension d’une heure des plages d’ouverture se justifie par la volonté d’éviter une affluence trop élevée à un moment bien précis de la journée. Le musée garantit le respect strict des mesures sanitaires. Les réservations peuvent se faire sur le site bastognewarmuseum.be/tickets.

Des formules de stages à la journée ou à la semaine sont proposées pendant les vacances scolaires. Trois animations sont organisées pour les enfants de 6 à 14 ans avec une limitation à 10 enfants par stage. Le mardi 6 avril, les 6 -12 ans passeront une journée avec Emile, l’enfant courage du musée. Accompagnés d’un animateur qualifié, ils se lieront d’amitié avec ce garçon de 13 ans qui leur expliquera son parcours personnel lors de l’Offensive 44-45.

Le jeudi 8 avril, les enfants de 8 à 14 ans feront la connaissance de Hans, un officier allemand et Robert, un parachutiste américain. Les jeunes stagiaires du BWM feront appel à leur ingéniosité pour aider les deux soldats à lutter contre le froid de l’hiver ardennais, la faim et la fatigue. Tout comme pour le groupe du mardi 6 avril, un jeu de piste extérieur est prévu.

Du lundi 12 au vendredi 16 avril, les enfants de 6 à 12 ans participeront à un stage de cinq jours intitulé " Les Agents secrets". Plongés au cœur des années 40’, les agents secrets en herbe sont appelés en renfort à Bastogne par les Services Secrets américains. Leurs missions : enquêter, infiltrer des réseaux et résoudre des énigmes jusqu’alors non-élucidées. Pour remplir ces missions, ils pourront compter sur leur perspicacité, leur esprit d’équipe et d’entraide. Ils découvriront également quelques endroits stratégiques de Bastogne et ses richesses insoupçonnées. Ils seront amenés à réaliser différentes activités de types créatives, sportives, culturelles, etc.

Plus d’infos sur ces stages : https://www.bastognewarmuseum.be/actu-event/ Il est urgent de réserver par mail (info@bastognewarmuseum.be) ou par téléphone au 061/210.220. En effet, plusieurs stages sont déjà complets compte tenu du succès qu’ils rencontrent et des limitations prévues.