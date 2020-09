Fin 2019, les classes de terminale des trois écoles secondaires de Bastogne, l’athénée royal, l’ INDSé et ICET, étaient invitées à une journée de découverte du Bastogne War Museum. 108 élèves de rhétos ont répondu favorablement à cet appel. Lors de cette visite, il leur a été proposé d’écrire une composition littéraire de forme libre sur un événement de la Seconde Guerre mondiale les ayant marqués et de mettre celui-ci en lien avec une actualité que nous vivons en Europe : crise migratoire, défis climatiques, questionnements géopolitiques etc.

Une cinquantaine d'élèves ont choisi de participer au concours. Ils ont envoyé leurs compositions personnelles à une équipe d’animateurs du musée qui en ont sélectionné neuf de grande qualité. Vendredi dernier, ces neuf lauréats sont venus présenter oralement leurs créations face à trois jurys de trois personnes, composés respectivement de journalistes de la presse régionale, de membres des institutions partenaires du musée et de membres de l’Asbl Tourisme Culture et Patrimoine, à l’initiative du projet.

Les lauréats ?

Pour l’Athénée Royal Bastogne-Houffalize : Clémence Piron, Lorine Joseph, et Gaëlle Saint-Viteux

Pour l’Institut Communal d’Enseignement Technique : Oscar Richoux, Arnaud De Lie, Nolan Spoiden et Florian Charo

Pour l’Institut Notre-Dame Séminaire : Chloé Breugelman et Océane Boistelle

Les résultats du concours ?

1er Prix : Gaëlle Saint-Viteux (Athénée Royal Bastogne-Houffalize)

Prix de l’asbl Tourisme Culture et Patrimoine : Clémence Piron (Athénée Royal Bastogne-

Houffalize)

Prix de la Presse : Arnaud De Lie (Institut Communal d’Enseignement Technique)

La participation des autres candidats n’a pas pour autant été mise de côté puisque les textes de tous les lauréats ont été placés dans une urne de la mémoire qui ne sera ouverte que dans 24 ans par les rhétos de Bastogne la promotion 2044-2045 pour célébrer le centenaire de la Bataille des Ardennes. Une façon pour les jeunes de communiquer avec une génération à venir et de faire perdurer la mémoire des sujets qui les préoccupent.