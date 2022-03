Christian Glaude, bourgmestre de Bertogne depuis 2014, a annoncé mardi soir qu’il démissionnait de ses fonctions mayorales pour des raisons de santé. Il avait été hospitalisé en urgence le 10 mars dernier, date à laquelle le vote sur la fusion avec Bastogne avait été reporté.

"Mon état de santé, à la suite du Covid, accentué d’un surmenage, ne s’est pas beaucoup amélioré, souligne-t-il. Or, pour diriger et faire avancer une commune, un bourgmestre doit être au top de sa forme et pour le moment, j’ai toujours des problèmes d’élocution et de fatigue."

À 65 ans, Christian Glaude quitte la scène politique l’esprit serein car son équipe va poursuivre les projets comme le hall culturel polyvalent, les cabinets médicaux, la halle commerciale et la fusion avec Bastogne.

Deuxième score de la liste, le premier échevin Jean-Marc Franco, 54 ans, de Givry, va lui succéder. Il accédera au mayorat le jeudi 31 mars. Le poste de premier échevin reviendra à Gretel Schrijvers. Christine Glaise entrera au collège. Le nouveau poste de conseiller communal reviendra à Valérie Vermeesch.

"Je poursuivrai les démarches menées par mon prédécesseur pour aboutir à la fusion avec Bastogne, souligne-t-il. Je n’envisage pas d’organiser une consultation populaire : rien ne m’y oblige. Le document déposé par la minorité, sous forme de pétition, n’est, en effet, pas recevable. Je proposerai au conseil communal le 31 mars de prendre une décision de principe sur la fusion volontaire des deux communes."

Alors que le point avait été reporté le 10 mars dernier à Bastogne, il est aussi inscrit à l’ordre du jour du conseil communal du 31 mars. À la suite de l’annonce de la démission de Christian Glaude, Benoît Lutgen a indiqué qu’il poursuivrait avec son successeur le chemin commun, non sans un pincement au cœur mais avec " cette absolue conviction que les deux communes seront plus fortes ensemble".

N.L.