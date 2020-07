Bourcy : violente sortie de route Bastogne - Vielsalm JVE Une dame a raté un virage et a terminé sa course contre un pont © BELGA

Un accident s’est produit à Bourcy (Bastogne). Une dame a raté un virage et a terminé sa course contre un pont. Le véhicule était seul en cause. La dame souffre d’une fracture à la hanche et d’une blessure assez sérieuse à la tête. Elle a été hospitalisée mais ses jours ne seraient pas en danger. Le magistrat de garde a demandé qu’une prise de sang soit réalisée car il y avait une suspicion de consommation d’alcool.