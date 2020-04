La crise sanitaire du coronavirus va-t-elle impacter les camps estivaux ? La question taraude les mouvements de jeunesse. À Vielsalm, l’Unité scoute Saint-Gengoux attend la décision de la fédération.

"Nous avons eu la chance d’organiser notre dernier mini-camp les 6, 7 et 8 mars", explique Marianne Rensonnet, responsable de l’Unité Saint-Gengoux. "Nous étions 120 à Farnières. La dernière réunion s’est tenue le 15 mars. Depuis, nous maintenons l’es prit scout grâce aux défis proposés aux jeunes sur la page Facebook de l’Unité."

Quid des camps estivaux ? "Tous nos endroits de camps ont été réservés en septembre ou octobre. Les pionniers poursuivent la préparation de leur séjour en Norvège programmé du 5 au 17 juillet. Le groupe est composé de 11 jeunes. Tous ont déjà payé les billets d’avion et le logement sur place. Quant aux camps des baladins, louveteaux et éclaireurs, ils sont prévus, aussi en juillet, dans les provinces de Liège et de Luxembourg."

La fédération des scouts, ainsi que les autres fédérations de mouvements de jeunesse belges, se positionneront à la fin des vacances de Pâques. À cette date, ils annonceront si les camps peuvent être maintenus et, le cas échéant, dans quelles conditions.

"Les unités peuvent continuer à encoder leurs données relatives aux camps estivaux sur notre site internet", précise Gilles Beckers, porte-parole de la fédération des scouts. "Aucune décision n’a, en effet, encore été prise ni pour la Belgique ni pour l’étranger."

Cela dit, la fédération recommande vivement aux jeunes qui prévoyaient de se rendre à l’étranger de trouver un plan B.

"Nous leur conseillons de ne pas engager de frais actuellement car nous ne savons pas si début juillet, il sera possible de franchir à nouveau les frontières. Les mesures prises dans le cadre de l’épidémie de coronavirus varient, en effet, d’un pays à l’autre. Quant aux paiements déjà effectués, nous ne pouvons, à ce stade, faire aucune promesse."

Dans la commune de Durbuy où une centaine de camps sont prévus, le bougmestre redoute l’annulation.

