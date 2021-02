Le centre Fedasil de Senonchamps (Bastogne) vient de lancer une opération de parrainage avec l’objectif de permettre une meilleure intégration des candidats réfugiés.

" Les parrains et marraines créeront un lien d’amitié avec une famille ou un résident du centre", explique Anaïs Maret, responsable des initiatives de quartier à Senonchamps et Bovigny. " Ces liens pourront être tissés lors d’activités communes, comme cuisiner ensemble, se balader dans la nature ou encore effectuer des visites culturelles."

Ce parrainage est ouvert aux citoyens de la commune de Bastogne mais aussi aux habitants des communes voisines étant entendu que le programme prévoit l’organisation d’une rencontre mensuelle.

Intéressé (e ) ? Pour s’inscrire, il faut être âgé de plus de 18 ans et parler le français. Plus d’infos : Anaïs Maret au 080/ 28 20 63 ou info.senonchamps@fedasil.be