"Cette crise a été une catastrophe pour l’Horeca" © D.R. Bastogne - Vielsalm Nadia Lallemant

Les frères Bertholet, patrons du Léo, se préparent à rouvrir le restaurant et le bistrot. Chez Léo, la réouverture est prévue mercredi. "Nous n’avons pas voulu reprendre un lundi car nous aurions dû passer commande vendredi et les produits n’auraient pas été de première fraîcheur. Nous commanderons en début de semaine afin de rouvrir dans de bonnes conditions et de satisfaire au mieux la clientèle."