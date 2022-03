Ce vendredi, le bureau politique provincial et le groupe des conseillers provinciaux " Les Engagés " ont décidé de présenter la candidature de Coralie Bonnet aux fonctions de députée provinciale. Le député René Collin, président provincial, vient de l’annoncer dans un communiqué.

" Le bureau politique et le groupe remercient chaleureusement Bernard Moinet pour son engagement sans faille comme député provincial en charge du Budget, des Finances, de l’Economie et de l’Agriculture et son implication en première ligne dans la modernisation de la Province, complémentairement à la participation de celle-ci dans la zone de secours", précise-t-il.

Le bureau et le groupe se félicitent de la décision de Coralie Bonnet d’accepter la proposition d’assumer les fonctions de députée provinciale et de reprendre les compétences de Bernard Moinet.

Coralie Bonnet est dotée d’une solide formation - licence en langues et littératures germaniques à l’université de Liège et diplôme d’études spécialisées en études européennes à l’UCL - et d’une expérience politique. Actuellement, elle est échevine du Tourisme, du Commerce, du Développement durable et de l’Urbanisme à la Ville de Bastogne et membre du bureau exécutif de Vivalia.

" Coralie Bonnet réunit, à 37 ans, toutes les qualités pour assurer, aux côtés de Marie-Eve Hannard, une présence et une action engagées et efficaces au collège provincial, avec l’appui d’un groupe solide et enthousiaste, conclut René Collin. Les Engagés, en province de Luxembourg, continueront à travailler pour améliorer les services à la population des 44 communes, en valorisant au mieux une institution provinciale qui poursuivra sa modernisation en collaboration avec les communes et tous ses partenaires."