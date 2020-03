La famille Roberty vient d’annoncer sur les réseaux sociaux que les indicateurs sont bons

La famille de la septuagénaire de Lamormenil, diagnostiquée positive au Covid-19, vient de donner de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. L’information est diffusée sur la page de la SPRL Roberty, une entreprise de travaux publics et privés bien connue qui vient de remporter le prix Gazelles 2020 du magazine Trends Tendances.

"Dans la nuit de jeudi à vendredi, Gisèle Preter-Roberty, 74 ans, a été transportée à l'hôpital de Marche-en-Famenne où il lui a été diagnostiqué une pneumonie", expliquent ses proches. "Compte tenu du contexte actuel, des analyses complémentaires ont été réalisées et elles ont révélé la présence du coronavirus. Elle à, dès lors, été transportée à l’hôpital CHU Saint-Pierre de Bruxelles. Aujourd’hui, les indicateurs sont bons. Elle est en voie de guérison !"

La famille Roberty précise que l’entreprise maintient ses habitudes et fonctionnera normalement dès ce lundi. "Nous avons reçu des consignes de la chambre de commerce, de la médecine du travail et de l’administration communale, à savoir consulter les informations du site de la santé publique de manière permanente et poursuivre les activités de l’entreprise. Deux membres de la famille ont reçu des instructions de précaution mais la mise en quarantaine n’est pas appliquée."