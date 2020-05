Le député européen rappelle que ces secteurs sont touchés de plein fouet par la crise

Benoît Lutgen, membre du Parlement européen et bourgmestre de Bastogne, appelle à la mise en œuvre d’un plan d’urgence pour les secteurs de l’Horeca et du tourisme.

"A l’échelle européenne, le tourisme représente plus de 700 millions de visiteurs et plus de 3 milliards de nuitées annuelles, générant un chiffre d’affaire de 158 milliards", explique-t-il dans un communiqué. " En Wallonie, sur près de 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuels, la perte sur les vacances de Pâques représente jusqu’à 10% de ce chiffre. 100.000 emplois directs et indirects sont concernés."

"Par essence, les activités du tourisme et de l’Horeca impliquent tout ce que la lutte efficace contre le Covid-19 interdit : rassemblements, brassage de groupes de population, contacts sociaux rapprochés", poursuit-il. "Ces secteurs sont donc frappés de plein fouet par la crise sanitaire et probablement pour beaucoup plus longtemps que nombre d’autres secteurs économiques, alors que devrait commencer la haute saison, qui représente, pour une grosse partie de ces secteurs, l’essentiel de leur chiffre d’affaires."

Dans ce contexte, Benoît Lutgen estime que des perspectives doivent être données à ces deux secteurs par un soutien économique de transition majoré, un plan cohérent de déconfinement progressif et une stratégie de relance.

" L’Europe a fait sa part en dégageant des moyens financiers supplémentaires à hauteur de 540 milliards d’euros", rappelle le député européen. "Les États membres, la Belgique en particulier doivent utiliser ce levier pour augmenter les primes de compensation, à l’instar de ce qui a été fait en France notamment pour tenir compte de la durée et de la nature des mesures de suspension et de restriction d’activité liées à la crise , et éventuellement de la taille des entreprises : pour le secteur Horeca, le secteur touristique, ainsi que pour les acteurs du monde évènementiel et culturel, les aides publiques doivent être augmentées sans attendre."