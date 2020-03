Le voyage scolaire des élèves de de 5e et 6e primaires à Caspoggio a été annulé

Le ministère des Affaires étrangères déconseille, depuis vendredi, tous les voyages prévus dans les régions infectées par le coronavirus, en Italie et en France. Cette décision a été reprise par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre des voyages scolaires dans ces zones.

À l’athénée royal de Vielsalm-Manhay, la préfète Mayrilise Servais a organisé une réunion avec les parents et l’équipe éducative. Au terme de la rencontre, la cheffe d’établissement a pris la décision d’annuler les classes de neige en Italie.

"Le voyage scolaire des classes de 5e et 6e années primaires de l’implantation de Manhay était prévu fin mars à Caspoggio, dans la vallée de Valmalenco, explique-t-elle. Or, des mesures drastiques sont prises dans cette région afin de limiter la propagation du virus. Nous avons annoncé aux 23 enfants concernés qu’en raison de l’épidémie ils n’iraient pas skier en Italie cette année."

Quant aux remboursements des sommes versées par les parents, ils ne sont pas automatiques. "Nous négocions avec l’agence de voyages. Nous ne savons pas encore si les paiements déjà effectués pourront être remboursés. Quant à l’éventuel report du voyage, il a été refusé."

Sur base de l’autre circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, relative à l’épidémie, des mesures sont prises par les équipes éducatives dans les implantations de Vielsalm et de Manhay. "On demande aux élèves qui présentent les symptômes de la grippe, comme la fièvre et la toux, de ne pas venir à l’école et d’appeler leur médecin traitant. On veille, par ailleurs, à ce qu’il y ait du savon en permanence aux points d’eau des sanitaires."

La préfète indique, par ailleurs, qu’actuellement aucune mesure supplémentaire n’a été prise sur le site de Manhay à la suite de l’annonce d’un premier cas de coronavirus à Lamormenil. Une rencontre est prévue avec le bourgmestre Marc Generet afin de faire le point sur l’évolution éventuelle de la propagation du virus.

Nadia Lallemant