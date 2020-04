Le député européen Benoît Lutgen a demandé d’engager trois mesures pour soutenir le secteur

Benoît Lutgen, député européen et bourgmestre de Bastogne, est intervenu, mardi, dans le cadre de la commission Transport & Tourisme du Parlement européen pour proposer des mesures spécifiques d’accompagnement du secteur touristique touché de plein fouet par les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus.

La Commission européenne avait été invitée à présenter un plan d'action pour le sauvetage du tourisme, pour garantir une assistance nationale et européenne en temps opportun au secteur des voyages et du tourisme, notamment via des régimes d'indemnisation nationaux et des instruments d'aide financière, et établir un mécanisme de gestion de crise.

Benoît Lutgen est intervenu dans le débat pour demander plus particulièrement d’engager trois mesures :

· La revalorisation des fonds dédiés à la formation professionnelle au sein du Fonds social européen (FSE) et l’éligibilité du secteur touristique à ces fonds. Pour mémoire, la dernière proposition du Conseil sur le budget de l’Union (MFF) rabotait au contraire ce budget.

· Le maintien voire le renforcement des enveloppes disponibles dans le FEADER, qui financent notamment le tourisme rural et à la ferme : une forme de diversification pour les agriculteurs et un plus pour l’attractivité touristique des territoires.

· L’ouverture d’une ligne budgétaire spécifique au tourisme dans le budget de l’Union européenne ; il n’y en a pas actuellement. Le Parlement a proposé une ouverture de 300 millions d’euros, un montant certes modeste à l’échelle européenne, qui pourrait être consacré à des actions de coordination et de promotion dans le cadre de la relance.

Lors de ce débat, il a été précisé que le Plan de Relance en préparation devait avoir une ampleur équivalente à 10% du PIB, dont 20% devait être consacré à soutenir la relance de l’ensemble des acteurs touristiques : voyagistes, hôteliers, restaurateurs, attractions, musées, événements sportifs et culturels.

Trois volets d’action sont à présent engagés et doivent être approfondis : l’intervention pendant la crise, l’accompagnement du déconfinement et le plan de relance économique.