Le bourgmestre de Bastogne vient d’annoncer, dans un communiqué, que face à la progression de la pandémie et aux difficultés rencontrées dans les hôpitaux, il a décidé ce mardi de prendre des mesures de renforcement de la sécurité dans sa commune.

Dès ce mercredi 28 octobre, et jusqu’au 19 novembre inclus, toutes les activités se déroulant à l'intérieur (sport, loisirs, culture), en dehors de l’obligation scolaire, sont interdites sur l'ensemble de la commune. Cette disposition concerne tout le monde, y compris les moins de 12 ans.

Concrètement, les musées, le cinéma, le centre sportif, le centre culturel, la bibliothèque/ludothèque et les maisons de village et de quartier seront fermés à toute activité. Les lieux de culte sont fermés également, sauf pour les cérémonies de mariage ou de funérailles.

"Ces mesures sont prises pour préserver au maximum la santé de chacune et de chacun et pour permettre de soutenir notre hôpital et l’ensemble du personnel soignant", explique Benoît Lutgen. " J’espère que ces mêmes mesures seront prises à d’autres niveaux de pouvoir, en particulier par le gouvernement fédéral."