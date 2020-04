Distribution de bons d’achats de 25 euros pour les isolés et de 50 euros pour les ménages

Le collège communal de Gouvy vient d’annoncer dans un communiqué qu’il a réservé un budget de 265.000 euros pour soutenir la population et l’économie locale dans le cadre de la crise du Covid-19.

« La crise sanitaire et économique liée au coronavirus nous impacte tous à différents niveaux », soulignent la bourgmestre Véronique Léonard et Raphaël Schneiders, échevin de l’économie. « Certaines personnes, certaines entreprises ou commerces sont plus touchés que d’autres. Les pertes financières liées au chômage temporaire, à la fermeture temporaire d’un commerce, à l’arrêt provisoire des activités d’une entreprise peuvent avoir des conséquences dramatiques sur l’avenir. »

Dans ce contexte, le collège souhaite apporter son soutien tant aux ménages de la commune qu’aux différentes entreprises locales.

Voici les mesures prises actuellement :

- Mise à disposition de masques

La commune de Gouvy collabore activement avec le groupe de bénévoles COVIDCOUSU afin d’assurer un suivi logistique des fournitures de matériel (tissu, élastiques, …) et une livraison des masques auprès de la population. A ce jour, grâce à ce groupe de bénévoles, le suivi des commandes peut être assuré. En complément, et en prévision de la période de déconfinement, décision a été prise de mettre un masque en tissu lavable, réutilisable et avec pochette à disposition de l’ensemble de la population. Ces masques sont commandés et dès réception, vers le 10 mai, une communication précisant les modalités pratiques de la distribution sera envoyée.

- Aides aux ménages

Un bon d’achat sera distribué à tous les ménages, dès la réouverture généralisée des commerces et entreprises. Celui-ci sera d’un montant de 25 euros pour les personnes isolées et de 50 euros pour les ménages. Ce bon sera à dépenser exclusivement auprès des commerces ou entreprises implantés sur le territoire communal, quel qu’en soit le secteur d’activité (commerces de proximité, coiffeurs, Horeca, garages, entreprises de construction, …).

- Aides aux commerces et aux entreprises

Une enveloppe de 130 000 euros a été dégagée pour venir en aide aux commerces et aux entreprises impactées financièrement par cette crise. Chaque entreprise ou commerce ayant son siège social sur le territoire de la commune de Gouvy, et ayant subi des pertes financières, pourra introduire une demande auprès de l’administration communale via un formulaire téléchargeable sur le site internet de la commune (www.gouvy.be).

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les commerces ou entreprises devront pouvoir justifier soit d’une perte de 30 % de leur chiffre d’affaire sur la période allant du 14/03 au 18/05/2020, soit d’une fermeture de 10 jours liée directement au Covid- 19 sur cette même période. Le budget alloué sera réparti en fonction du nombre de demandes introduites et plafonné à 500 euros pour les entreprises occupant un salarié, 750 euros pour les entreprises occupant de 2 à 5 salariés, et de 1 000 euros pour les entreprises occupant plus de 5 salariés. Toutes les modalités pratiques liées à cette aide peuvent être consultées sur le site internet de la commune (www.gouvy.be).

- Aides au secteur touristique

Afin de soulager les opérateurs actifs dans l’hébergement touristique, le collège communal a décidé de réduire de moitié les taxes communales sur les campings ainsi que les taxes communales de séjour (gîtes, chambres d’hôtes, …).

D’autres mesures pourront éventuellement être prises à l’avenir, en fonction de l’évolution de la crise.