Au récent conseil de police de la zone Centre Ardenne, organisé en visioconférence sous la présidence de Benoît Lutgen, le commissaire divisionnaire André Mathieu a fait le point sur la situation Covid au niveau du personnel.

" La situation s’est améliorée" a-t-il précisé. "Actuellement, on dénombre encore, à l’échelon de la zone, deux personnes positives et trois en quarantaine. Plus de 90 % de l’effectif est opérationnel."

En ce qui concerne le commissariat de Libramont, où une dizaine de cas avaient été recensés, la plupart des agents ont pu reprendre le travail. L’accueil du public est à nouveau assuré du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, étant entendu que l’accès est limité à une seule personne dans la salle d’attente.

Les contrôles se poursuivent afin de vérifier que les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire sont bien respectées. " Depuis le mois de mars, plus de 600 PV Covid ont été dressés. Globalement, le couvre-feu est bien respecté avec, en moyenne un à deux PV par nuit. Depuis son entrée en vigueur, il y en a eu, au total, une trentaine", conclut le chef de corps