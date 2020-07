A la suite des mesures prises ce 23 juillet par le Conseil National de Sécurité imposant le port du masque dans les endroits à forte fréquentation, le bourgmestre de Bastogne, Benoît Lutgen, a pris en urgence une ordonnance de police pour définir deux nouvelles mesures de sécurité.

Dès ce samedi 25 juillet, le port du masque sera obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans et plus dans les rues et les commerces du périmètre suivant :

Rue du Vivier ,Rue du Sablon, Rue Lamborelle, Rue des Écoles, Rue Pierre Thomas depuis le rond-point Liège-Bastogne-Liège et jusqu’à la Grand-Rue, Place Mc Auliffe, Place Saint-Pierre , Place Patton, Route de Marche depuis le numéro 39 et jusqu’à la place Mc Auliffe, Rue de Neufchâteau, depuis l’avenue de la gare et jusqu’à la place Mc Auliffe, Rue Joseph Renquin, depuis la place Patton et jusqu’à la place Mc Auliffe, sur l’ensemble du site du Mardasson et du marché bi-mensuel.

L’heure de fermeture du secteur horeca a été modifiée : les établissements devront fermer leurs portes à minuit à la place d’une heure. Cette obligation est d’application à partir de ce samedi 25 juillet à minuit.

Le bourgmestre précise qu’il ne s’agit pas de conseils mais de consignes que la police est chargée de faire respecter avec la plus grande fermeté. Il rappelle les gestes barrières conseillés depuis le début de la crise sanitaire : garder une distance physique de minimum 1,5 m avec les autres personnes, se laver régulièrement les mains, tousser dans son coude ou dans un mouchoir, rester chez soi si l’on est malade.