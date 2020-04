Une prime de 200 euros sous forme de chèques commerces leur sera accordée

Le bourgmestre de Bastogne, Benoît Lutgen, vient d’annoncer, dans un communiqué, que le collège communal a décidé, dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, de soutenir financièrement les acteurs de première ligne.

"Depuis le début de la période de confinement, la commune et le CPAS de Bastogne ont réorganisé leurs services afin d’assurer au mieux les missions vitales et essentielles", explique-t-il. "Une partie des agents communaux et du CPAS sont donc sur le terrain pour prendre soin des autres, comme les membres du personnel pleinement mobilisés au sein de la maison de repos Sans Souci ou ceux qui assurent au quotidien la propreté et l’entretien."

Dans ce contexte, le collège a décidé, ce vendredi, de leur octroyer une prime, pendant la durée du confinement. Cette prime correspondra en moyenne, pour une personne qui travaille à temps plein, à 200 euros nets par mois.

Afin d’aider les commerces locaux, les employés et les ouvriers de ces commerces qui souffrent également des mesures prises pour empêcher la propagation du virus, cette prime sera versée sous forme de chèques-commerces et sera donc valable dans 140 enseignes locales. Pour que ces chèques-commerces soutiennent directement ceux qui sont aujourd’hui fermés par les mesures de confinement, ils seront versés à leur réouverture.

"La création de cette prime est un exemple vertueux de soutien aux acteurs impliqués directement et au secteur économique impacté par cette crise", indique Benoît Lutgen. "Par ce geste, la Commune et le CPAS utilisent les marges disponibles pour soutenir à la fois le personnel concerné et, par ricochet, les commerces locaux. Ce soutien est possible grâce à une gestion budgétaire parcimonieuse ces dernières années. Il s’agit de l’effort maximum possible dans un contexte budgétaire difficile."

Le collège communal souhaite vivement que le gouvernement wallon et le gouvernement fédéral lui emboîtent le pas et soutiennent financièrement toutes les institutions de soins pour qu’elles puissent aussi octroyer une prime au personnel de première ligne partout dans notre pays.

"Cela permettrait par exemple de soutenir le personnel de l’hôpital de Bastogne et de tous les autres hôpitaux, les aides-soignants, les dizaines d’infirmières à domicile, le personnel de toutes les maisons de repos. Bref, tous ceux qui mènent le combat face à la maladie, qui apportent leurs compétences, leur bienveillance, au service des aînés, des malades, des personnes fragiles de notre société", conclut le bourgmestre.