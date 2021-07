Le bourgmestre de Vielsalm annonce qu’en raison des précipitations annoncées, ce week-end, et du rapport reçu des d’experts du SPW qui se sont rendus sur place ce vendredi, un arrêté de police interdisant la circulation entre Grand-Halleux et Vielsalm a dû être pris.

" Les fortes pluies qui se sont abattues du 14 au 16 juillet ont causé des inondations en plusieurs endroits et également des dégâts importants à plusieurs voiries régionales et communales", précise-t-il. " Des affaissements de terrain et de voirie ont été constatés sur le tronçon de la voirie régionale N 68 entre Vielsalm et Grand-Halleux. A deux endroits, le passage est particulièrement difficile. Cette situation représente un danger pour les usagers."

Il ressort de l’inspection réalisée par les services spécialisés du SPW que les nouvelles intempéries annoncées à partir de la nuit du 23 au 24 juillet, pourraient entraîner un affaissement de voirie sur la bande de circulation non touchée actuellement sur la N 68. Il apparaît, dès lors, nécessaire d’interdire la circulation sur ce tronçon à tous les véhicules.

A partir de ce vendredi, à 18 heures, jusqu’au 27 juillet à 18 heures, la circulation de tous les véhicules est interdite entre Vielsalm et Grand-Halleux. Pendant cette période, le trafic venant de Poteau et souhaitant se rendre à Grand-Halleux, sera détourné à l’entrée du village de Petit-Thier vers Mont-le-Soie et les véhicules venant de Grand-Halleux seront détournés à la sortie de Grand-Halleux vers la rue Emile Tromme et Mont-le-Soie.