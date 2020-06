Véronique Léonard rend hommage à l’ancien bourgmestre de Gouvy décédé mardi

Le socialiste Claude Leruse, ancien bourgmestre de Gouvy, est décédé, mardi soir, à l’âge de 65 ans.

L’annonce de son décès, des suites d’une longue maladie, a semé la tristesse à Gouvy, où il était très apprécié.

Bourgmestre de 2012 à 2018, il siégeait dans la minorité depuis août 2019.

" Claude était un homme discret et réservé", se rappelle Véronique Léonard, bourgmestre de Gouvy. "Il s’est investi énormément pour la commune. Il a consacré plus de trente ans de sa vie à la politique communale. Fin 2018 et début 2019, sa vie a été marquée par des allers et retours à l'hôpital. Il était revenu au conseil communal en août dernier pour prêter serment. Claude était à l'écoute des autres. Il était très actif dans le tissu associatif."