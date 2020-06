Guy Schmitz rend hommage au disparu qui s’est battu notamment pour garder la maîtrise du réseau d’eau

L’annonce du décès de Claude Leruse, ancien bourgmestre de Gouvy, a semé la tristesse dans sa commune natale où il était très apprécié. Il aurait eu 66 ans le 21 juin prochain.

Mandataire pendant 31 ans, le socialiste a été, tour à tour, conseiller, puis échevin avant de ceindre l’écharpe mayorale en 2012 grâce à l’alliance d’Ensemble avec ROC, la liste d'Armand Bock. En octobre 2018, son groupe a été relégué dans l’opposition. Ses ennuis de santé l’ont éloigné du conseil communal. Il a été installé dans ses fonctions de conseiller en août 2019.

Licencié en sciences de l’éducation de l’Université de Liège, Claude Leruse a enseigné la pédagogie à la Haute Ecole Robert Schuman à Virton. A sa demande, il avait été mis en disponibilité afin de se consacrer à 100 % à sa commune. Très actif également au niveau associatif, il est à l’origine de la création de la maison des jeunes et des ASBL Vouloir Réussir et ID Gouvy. Administrateur de la maison du tourisme, il était aussi trésorier du syndicat d’initiative.

"Claude était un homme discret et réservé", se rappelle Véronique Léonard, bourgmestre de Gouvy. "Il s’est investi énormément pour sa commune. Il a consacré plus de trente ans de sa vie à la politique communale. Il était à l’écoute des autres. Fin 2018 et début 2019, sa vie a été marquée par des allers et retours à l'hôpital. Il était revenu au conseil communal en août dernier avec l’espoir de continuer à oeuvrer pour le bien commun."

Guy Schmitz, co-listier et ami du disparu, se rappelle d’un homme intègre, respectueux des autres. " Il travaillait dans l’intérêt général en mettant ses connaissances au service des autres. C’était un homme de combat. Il s’est battu notamment pour améliorer l’existence des plus démunis mais aussi pour garder la maîtrise du réseau d’eau, créer des cabinets médicaux et permettre à tous les citoyens de disposer de l’internet à haut débit."