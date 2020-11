Le bourgmestre Benoît Lutgen vient de rendre hommage à Monique Leroy, épouse d’Emile Raths, une figure emblématique de la commune de Bastogne décédée à l’âge de 87 ans, le 9 novembre dernier.

" Une dame au grand cœur s’en est allée", souligne-t-il. " Comme en témoigne son parcours politique notamment, aider son prochain était son véritable leitmotiv. Après avoir siégé au conseil communal du 3 janvier 1983 au 12 décembre 1988, elle a œuvré comme conseillère de l’action sociale. Elle a soutenu avec ferveur tous les Bastognards en difficulté, de 1989 à 2002, en tant que membre du bureau permanent du CPAS et également du comité spécial de la maison de repos."

Le bourgmestre de Bastogne rappelle, par ailleurs, que Monique Leroy a fait partie des assemblées des habitations sociales de 1989 jusqu’en novembre 2000.

" Monique était en permanence à l’écoute des citoyens, avec lesquels elle était très proche. Chaque personne qui l’a rencontrée garde d’elle un souvenir réconfortant. C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris son décès. Nous la remercions chaleureusement pour son engagement total au service des plus fragiles et nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses proches", conclut-il.