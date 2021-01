Louis Dislaire, originaire de Houffalize, est décédé à Malmedy le 12 janvier dernier, à l’âge de 84 ans. L’annonce de son décès a semé la tristesse dans la cité des bords de l’Ourthe.

" Profondément intégré dans la vie Malmédienne, Louis était resté très attaché à sa petite ville natale : son passé, son présent, ses sites et ses habitants", souligne Daniel Rob, ancien président du syndicat d’initiative. " Instituteur, il était aussi historien local. On lui doit plusieurs publications, dont "Des Houffalois racontent" et "Houffalize au fil de l’Ourthe…Au fil des ans."

Daniel Rob rappelle, par ailleurs, que c’est à son initiative qu’une stèle a été érigée à l’Ermitage, en 2004, en hommage à la famille Lambin pour avoir hébergé une cinquantaine d’habitants pendant les bombardements de décembre 44. " Louis était un homme de cœur, un homme bien. Il était très apprécié pour ses qualités humaines", conclut-il.