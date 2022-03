Le bourgmestre de Bertogne, Christian Glaude, a annoncé, mardi soir, qu’il avait décidé de démissionner de ses fonctions mayorales pour des raisons de santé.

Benoît Lutgen a réagi, ce mercredi matin, dans un communiqué. "Je lui souhaite bien évidemment, et avant toute chose, de retrouver une bonne santé, souligne-t-il. Je mesure la gravité de cette décision à l'aune de son amour et de sa totale passion pour sa belle commune. Au total dévouement qu'il a eu pour servir au mieux chaque habitant."

Le bourgmestre de Bastogne rappelle les partenariats portés ensemble pour améliorer la qualité de vie des Bertognards et des Bastognards et évoque le projet de fusion. " Nos contacts se sont intensifiés ces derniers mois, poursuit-il. J'ai pu apprécier ces nombreuses qualités humaines, son bon sens, son absolue obsession de donner le meilleur de lui-même, son calme olympien. Elles doivent toutes et tous nous inspirer. "Choisir plutôt que subir et préparer l'avenir !" Telle est la formule préférée de Christian pour résumer en une phrase notre projet d'unir nos forces."

Au nom du collège de Bastogne et des conseillers de la majorité, il souhaite à Christian Glaude un prompt rétablissement et annonce qu’avec son successeur, Jean-Marc Franco, il poursuivra les démarches dans la perspective de la fusion.

" Avec son solide successeur Jean-Marc, avec des échevin(e)s, un président de CPAS dévoués et compétents et des conseillers pleinement impliqués, nous poursuivrons avec détermination ce chemin commun. Nous le ferons non sans un pincement au cœur mais avec cette absolue conviction que nos communes seront plus fortes ensemble", conclut-il.