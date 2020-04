Tous n’ont pas droit à l’aide financière de la Région wallonne.

Des commerçants de Bastogne, désappointés car ils n’ont pas droit à l’aide financière de la Région wallonne, ont rejoint la page Facebook Rassemblement des indépendants oubliés des indemnités Covid-19. Ils demandent que la petite restauration soit ajoutée à la liste des secteurs qui peuvent bénéficier de la prime de 5 000 euros.

Au restaurant Mes Petites Gourmandes, place Mc Auliffe à Bastogne, la gérante, Céline Fautré, a fermé le 23 mars en raison du risque sanitaire lié aux livraisons à domicile et de la chute de son chiffre d’affaires. "J’ai été surprise d’apprendre que je n’avais pas droit à l’indemnité. Je ne comprends pas pourquoi certains peuvent en bénéficier et d’autres pas. Même si j’obtiens le droit passerelle de 1 200 euros, cela ne suffira pas à payer le loyer et les charges fixes qui s’élèvent à 2 500 euros."

Au bar à soupes "Al soup", rue du Vivier, Caroline Lambert partage cette inquiétude. "Les établissements scolaires et la plupart des bureaux sont fermés, souligne-t-elle. La veille du confinement, le 17 mars, j’ai vendu deux portions de pâtes pour dix euros. Le lendemain, j’ai fermé. Cela ne sert à rien d’ouvrir : les rues sont désertes à Bastogne et la clientèle a disparu. Les gens vont s’approvisionner dans les supermarchés et n’achè tent plus de la petite restauration."

Nicolo Fanello, le patron du snack Au Nikos est logé à la même enseigne. "Le centre de Bastogne, habituellement très animé, est désert, relève-t-il. Les gens ne s’attardent plus en ville et n’achètent plus de pita. J’ai été stupéfait d’apprendre que je ne recevrais aucune indemnité de la Région wallonne. Mes factures commencent à s’accumuler. Je ne sais pas comment je vais faire pour les payer. J’ai écrit au bourgmestre et à Willy Borsus pour tenter d’obtenir une indemnité."

Le chef de file des humanistes au Parlement de Wallonie, François Desquesnes, plaide pour que cette prime soit accessible à tous les entrepreneurs et indépendants dont l’activité a été réduite d’au moins 30 %. Reste à savoir s’il sera entendu.

Nadia Lallemant