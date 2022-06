Dans le cadre du bien-être des élèves, la commune de Bastogne a réalisé des aménagements colorés dans la cour de récréation de ses neuf écoles fondamentales. Un projet destiné à améliorer le "bien vivre" mais aussi, à promouvoir l'art (local).

" À l'école, la cour de récréation est un lieu essentiel pour l'épanouissement des enfants, souligne Philippe Collignon, échevin de l’enseignement. C'est l'endroit où ils créent du lien avec leurs camarades en dehors du cadre scolaire. Les jeux, les discussions… renforcent la cohésion de groupe, l'acceptation et le respect de l'autre."

Afin de favoriser le bien-être des élèves lorsqu'ils profitent de leur moment récréatif, la commune de Bastogne a sollicité, via un marché public, un artiste local pour réaliser des dessins dans la cour de récréation des écoles fondamentales communales.

C'est un artiste bien connu des Bastognards, Benny Steiver, alias Ose , qui a été sélectionné pour prendre en main le projet. Deux fresques au sol ont été créées par l'artiste dans chaque cour.

Si la première a été entièrement pensée par l’artiste, la deuxième est le fruit d'une réflexion des élèves. Les cours sont à présent colorées et amusantes, grâce aux marelles, jeux et diverses illustrations, mais elles symbolisent surtout la dynamique de chaque école et ses élèves.

Au-delà d'améliorer le bien-être des élèves, le projet, d'un montant de 10.000 euros, a permis également de promouvoir la culture et l'art au sein des établissements scolaires. Des moments d'échanges ont été organisés afin que l'artiste puisse partager avec les élèves sa passion et son métier.