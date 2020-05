La commune de Bastogne se prépare à mener des actions judiciaires pour contrer le projet

Le bourgmestre Benoît Lutgen, vient de réagir à la suite de l’annonce relative à un éventuel enfouissement de déchets radioactifs en province de Luxembourg, notamment dans la commune de Bastogne.

"Nous avons été informé, mardi, par la presse et par le Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg qu’une consultation publique était en cours, par l’ONDRAF, l’organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, qui est en charge, pour la Belgique, de la gestion des déchets nucléaires. Cette façon de fonctionner est inadmissible ", souligne-t-il dans un communiqué.

Benoît Lutgen et l’ensemble du collège communal demandent donc aux Gouvernements fédéral et wallon de prendre sans délai leurs responsabilités et de faire stopper cette fausse consultation.

" Dans le cas où ce ne serait pas le cas, le collège communal de Bastogne a mandaté immédiatement un bureau d’avocats spécialisé en droit de l’environnement afin de se préparer à toutes les actions judiciaires possibles permettant d’empêcher la poursuite de ce processus et de faire valoir ses droits", poursuit-il.

Le bourgmestre de Bastogne indique, par ailleurs, qu’il a invité tous ses collègues bourgmestres luxembourgeois à se joindre à cette démarche et à profiter de l’expertise demandée par sa commune afin de renforcer encore les recours éventuels à introduire pour contrer ce projet.