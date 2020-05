Le coût exorbitant de l’entretien des édifices religieux a été évoqué au conseil communal

Le remplacement de la chaudière à mazout, à l’église de Sterpigny, pour un montant de 20 000 euros inscrit en modification budgétaire, a suscité le débat au récent conseil communal de Gouvy, organisé à la salle de gym de l'école de Bovigny.

Le conseiller Marc Grandjean a qualifié cet investissement de trop élevé et d’inapproprié à l’heure des énergies renouvelables. "Ce type de chaudière n’est plus à la mode", a-t-il indiqué. "Vous donnez un mauvais signal aux citoyens. L’installation de panneaux photovoltaïques aurait été plus judicieuse."

L’échevin Michel Marenne a rétorqué d’une part que les panneaux photovoltaïques ne conviendraient pas en raison de la configuration de la toiture, d’autre part, qu’une réflexion avait été lancée sur la désacralisation de certaines édifices religieux.

"L’entretien des églises coûte cher. Une analyse va être faite afin de trouver une autre affectation à certaines d’entre elles. On pourrait par exemple, donner une affectation culturelle à la moitié des édifices religieux situés sur le territoire de la commune de Gouvy."

A la bourgmestre Véronique Léonard qui évoquait les réticences de l’évêché, Michel Marenne a indiqué qu’il faudrait faire du forcing afin qu’il accepte le principe de désacralisation pour réduire les coûts à charge de la commune.

En ce qui concerne, le dossier relatif au marché de l’achat de la chaudière à mazout pour l’église de Sterpigny, il a été reporté. Une réflexion sera menée avant de revenir au conseil avec une autre proposition.

Signalons encore que les mandataires ont réclamé, dans une motion, que le gouvernement fédéral mette un terme sans délai à la consultation publique de l’Ondraf relative à l’enfouissement des déchets radioactifs. Trois conseillers de la minorité se sont abstenus.