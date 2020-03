Depuis le début de l’épidémie du coronavirus, le docteur Igne Parmentier, membre d’une association de médecins généralistes à Gouvy, a pris des mesures drastiques afin de limiter autant que faire se peut la propagation du virus.

"Je recommande vivement aux patients qui présentent les symptômes de la grippe de porter un masque de protection afin d’ éviter de transmettre le virus à leur entourage", souligne-t-elle. "Les pharmacies et les magasins de bricolage de la région étant en rupture de stock, j’ai demandé à une amie de coudre des masques en tissu avec du coton serré et des élastiques."

Le médecin précise que si ces masques faits maison ne sont pas efficaces à 100 %, ils permettent d’éviter la projection des gouttelettes de salive vecteurs de transmission des virus. "Grâce à ces masques, les malades ne postillonnent plus sur les autres. Bien sûr, ils doivent être lavés régulièrement en machine à 60 degrés. Je les mets en vente pour rémunérer celle qui les fabrique mais il ne s’agit, bien sûr, pas d’une opération commerciale."

Médecin de première ligne, la doctoresse suit, au jour les jours, les recommandations officielles. "Au début de l’épidémie, j’ai aménagé une pièce pour les cas suspects. Equipée d’un masque et de gants, pour me protéger, j’ai fait une dizaine de frottis. Ils ont été analysés en laboratoire. Ils étaient tous négatifs."

Depuis, les recommandations ont changé et elle ne fait plus aucun frottis. "En effet, à présent, le tri des patients est effectué par téléphone. S’ils toussent ou ont de la fièvre, on leur conseille de rester à la maison, de s’isoler des contacts extérieurs et de ne pas venir au cabinet. Les frottis sont désormais réservés aux cas graves qui sont envoyés à l’hôpital. Les analyses sont effectuées, pour le nord de la province, dans les hôpitaux de Bastogne et de Marche-en-Famenne."

Le message qu’elle souhaite faire passer aux citoyens ? "La prudence est, plus que jamais, de rigueur. Il faut éviter les réunions inutiles. Lorsqu’on est malade, et que l’on a des contacts avec d’autres personnes, il faut trouver des solutions pour porter un masque, en le fabriquant, pourquoi pas, soi-même. Malgré la progression de l’épidémie, je ne suis pas affolée. Je reste sereine et prête à y faire face."

Nadia Lallemant