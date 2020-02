L’évocation des faits tragiques du 9 janvier 2001 à Neffe, au récent conseil communal de Bastogne, au cours duquel décision a été prise d’acquérir une nouvelle parcelle, a fait réagir des seconds résidents du domaine des Marcassins.

"Contrairement à ce qui est écrit dans la presse, la petite Céline Regnaud n’a pas été tuée au camping" , rappelle François, second résident à Neffe depuis 1986. "Elle a été retrouvée dans un abri en bois, près du Ravel, à quelques centaines de mètres du chalet où elle vivait avec son père. Nous regrettons que l’on associe toujours l’endroit où nous passons nos vacances à ce drame qui s’est produit il y a près de 20 ans."

Selon François, l’assainissement du site, annoncé sous le mayorat de Philippe Collard, est loin d’être terminé. "Je me plains régulièrement au syndic de l’insalubrité du site mais mes plaintes restent sans suite. Tous les baraquements n’ont pas été enlevés. Certains sont entourés de vieilles voitures. Plusieurs résidents, dont une famille avec enfants, sont toujours domiciliés ici."

Certains vacanciers redoutent que la commune les fasse partir afin de récupérer, à terme, tous les terrains.

"La commune est déjà propriétaire de plusieurs parcelles mais elle n’en fait rien. Elle envisage notamment de planter des pommiers. Nous craignons que le camping soit rayé de la carte. Nous ne voulons pas passer nos vacances ailleurs" , souligne André.

Me Stany Collard, syndic de l’association de copropriétaires depuis quatre ans, explique que la situation est très complexe et que l’assainissement ne peut se faire du jour au lendemain. " Sur les 150 parcelles, une cinquantaine est sont copropriétés", explique-t-il. "La commune en a déjà acheté une vingtaine. Si certains copropriétaires ont de beaux chalets, d’autres sont plus négligents. Une quinzaine de parcelles sont aban données. car les propriétaires sont décédés et les successeurs refusent l’héritage."

Désigné par le juge de paix, à la suite d’un différend entre les membres de l’ASBL qui gérait ce domaine privé, Me Collard a déjà fait abattre les grands arbres qui poussaient sur certains terrains à l’abandon. Il s’est fixé une seconde priorité : faire entendre raison aux propriétaires négligents et les pousser à vendre leur bien.

