Olivier Houard (Bomal-sur-Ourthe) et Jacques Gennen (Beho) ont été récompensés

Les noms des dix lauréats et les gagnants du concours « Qu’elle est belle ma prairie » viennent d’être dévoilés. Ce concours était organisé pour la sixième fois par Natagora, Fugea et Natagriwal avec l’objectif de récompenser les agriculteurs qui mettent en place des pratiques conciliant production et préservation de l’environnement.

Les gagnants sont Christine Schleck de Recht et Luc Loeckx de Havelange. Deux Luxembourgeois se sont également démarqués. Ils figurent parmi les dix lauréats récompensés par le concours.

Il s’agit de Jacques Gennen et Sonia Clotuche, éleveurs de Blanc-bleu-belge à Beho (Gouvy) et de Olivier Houard à la tête d’un élevage mixte de vaches Aubrach et de Blanc-bleu-belge à Bomal-sur-Ourthe (Durbuy).