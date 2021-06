Le Bastogne War Museum vient de lancer deux nouvelles formules extérieures qui complètent de façon ludique et insolite la visite du musée : des tours historiques en jeep d’époque et des promenades fléchées avec roadbook.

" Avec plus de 900 000 visiteurs accueillis depuis son ouverture, le Bastogne War Museum s’est imposé comme le centre de référence en Belgique sur la Seconde Guerre mondiale et sur la Bataille des Ardennes", rappelle le directeur Mathieu Billa. " Pendant environ deux heures, le visiteur est plongé dans l’Histoire grâce notamment à trois spectacles multi sensoriels permettant de suivre l’histoire de quatre personnages au cœur du conflit."

En marge de cette visite, le visiteur découvre une boutique, un bistrot avec vue sur le Mardasson, lieu de mémoire créé juste après la guerre en hommage aux 76.890 soldats américains morts, blessés ou disparus pendant la Bataille des Ardennes et enfin une exposition artistique et temporaire.

"Afin de compléter l’offre sur le site, nous lançons Discover Bastogne War Museum & Outdoors", poursuit le directeur. " Cette nouvelle formule permet de passer une journée au musée en mêlant des activités intérieures et extérieures. La première activité insolite est un " Pack one day " qui comprend la visite audioguidée du musée, une boisson au bistrot, un sac souvenirs à la boutique, des quiz pour les enfants et un roadbook donnant accès à quatre promenades historiques fléchées de 6 à 20 km, à faire à pied ou à vélo sur les traces des civils et des militaires en 44 et 45."

La seconde nouveauté ? Une balade à bord d’une jeep militaire d’époque. Le chauffeur vous ouvrira les portes de sa Willys , de son Dodge ou de son GMC et vous conduira pendant 1 h 30 aux endroits marquants de la Bataille de Bastogne.