La septuagénaire n’a plus donné de signe de vie depuis le mercredi 22 avril

La police fédérale vient de lancer un avis de recherche à la demande du parquet du Luxembourg, division de Marche-en-Famenne.

Le mercredi 22 avril vers 14 h, Eva Revfalvi, une dame âgée de 74 ans, a quitté son lieu de résidence situé rue des Remparts à Bastogne. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Eva est d'origine Hongroise. Elle mesure entre 1m60 et 1m70 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux blancs et porte des lunettes.

Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon, une veste noire mi-longue et des chaussures noires.

Elle portait également un sac à main noir et un sac en plastique bleu de l’enseigne Carrefour.

Il est possible qu'elle fréquente la région de Liège.

Si vous avez plus de renseignements concernant cette disparition inquiétante, veuillez prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.