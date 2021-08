Le mercredi 18 août, un chantier de réfection du revêtement de l’autoroute E25/A26 entre Les Tailles et Houffalize, débutera. Il portera uniquement sur les voies en direction de Neufchâteau.

En 2019, la réfection de la bande de gauche avait été réalisée sur cette zone. Ces travaux permettront donc d’achever sur ce tronçon de près de 11 km la réhabilitation du revêtement de l’ensemble de la largeur de l’autoroute E25/A26, en direction de Neufchâteau.

Dans l’échangeur n°51 Houffalize, la bretelle d’accès reliant la N 30 depuis la Baraque de Fraiture à l’autoroute en direction de Neufchâteau sera également réhabilitée durant les derniers jours du chantier.

Les conditions de circulation seront modifiées. Jusqu’à la fin du mois de septembre, entre les Tailles et Houffalize, une bande de circulation sera maintenue dans chaque sens avec une vitesse limitée à 70km/h : vers Neufchâteau, la voie sera basculée à contresens sur la bande de gauche accueillant habituelle la circulation en direction de Liège ; vers Liège, la circulation s’effectuera uniquement sur la voie de droite.

Après l’aire des Nutons, dans la montée vers la Baraque de Fraiture, sur environ trois kilomètres, une seconde voie restera disponible uniquement pour les poids lourds. Durant cette période, les usagers se dirigeant vers Neufchâteau ne pourront plus accéder à l’aire autoroutière des Nutons.

Par ailleurs, au niveau de l’échangeur n°51 Houffalize, pendant toute la durée du chantier les usagers circulant vers Neufchâteau ne pourront plus accéder à la bretelle de sortie vers la N30. Une déviation sera mise en place via l’échangeur n°52 Mabompré. Les usagers circulant sur la N30 en provenance de Houffalize ne pourront plus gagner directement l’autoroute en direction de Neufchâteau. Une déviation sera mise en place via l’échangeur n°52 Mabompré.

Enfin, toujours au niveau de l’échangeur n°51 Houffalize, pendant quelques jours en toute fin de chantier, les usagers circulant sur la N30 depuis la Baraque de Fraiture ne pourront gagner directement l’autoroute en direction de Neufchâteau. Une déviation sera mise en place via l’échangeur n°52 Mabompré. L’achèvement de ces travaux est prévu pour la fin du mois de septembre 2021, sous réserve des conditions météorologiques

Ce chantier représente un budget de 2 385 566 euros HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. C’est la société Socogetra qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.