Ecolo a décidé de redevenir une entité indépendante de Citoyens Positifs

Ecolo Bastogne vient de réagir à la suite de l’exclusion de la libérale Jessica Mayon du groupe Citoyens Positifs.

"Le groupe a décidé de l’exclure après que la décision eut été prise dans la plus totale opacité", relèvent les écologistes. "Cette manière de procéder ne correspond pas à notre vision d’une collaboration efficace entre partenaires, d’autant plus qu’Ecolo place la bonne gouvernance au centre de ses priorités."

Les Verts ajoutent qu’ils ont, par le passé, averti plusieurs fois C+ de la nécessité d’une concertation préalable à toute décision importante, mais que ces avertissements n’ont pas été pris en compte.



Sur la base de ces éléments, Ecolo Bastogne, avec le soutien du parti, a pris la décision de redevenir une entité indépendante de C+.

"Cette décision ne remet en cause ni notre volonté d’œuvrer pour Bastogne et ses villages, en continuant notamment à nous impliquer au sein du CPAS, ni les raisons initiales pour lesquelles nous avons rejoint C+. Nous leur souhaitons de poursuivre à mener une opposition constructive au sein de notre belle commune de Bastogne", concluent-ils.