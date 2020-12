Ils étaient poursuivis pour coups et blessures involontaires. Les préventions sont établies

Le tribunal de la jeunesse de Neufchâteau vient de rendre son jugement dans affaire de l’explosion du 29 août 2017 à Bastogne. Quentin et Julien Fecher, nés en novembre 1999, tous deux poursuivis pour coups et blessures involontaires, s’en sortent avec une réprimande mais les préventions sont établies.

En novembre dernier, lors de l’instruction d’audience, réinterrogés sur l’enchaînement des faits ce soir-là, ils avaient répété qu’ils voulaient se préparer un repas et qu’ils étaient descendu à la cave pour changer la bonbonne de gaz. Ils n’avaient pas réussi à la refermer et en quittant la pièce, ils avaient voulu éteindre la lumière. Le contact avec l’interrupteur avait provoqué l’explosion. Une version des faits qui n’avait pas convaincu et ne correspondrait pas avec les éléments objectifs du dossier.

Charlyne et Brandon, deux autres jeunes gens grièvement blessés, de même que quatre autres personnes préjudiciées s’étaient constitués partie civile. La jeune fille passait dans la rue quand l’explosion s’est produite. Elle avait été projetée contre une voiture. Brûlée aux bras et au torse, elle souffrait aussi d’une fracture du fémur. Elle garde des séquelles tant sur le plan physique que psychologique.

"La réprimande n’est pas une condamnation", souligne Me Benjamin Dethier, le conseil de Brandon. " Il s’agit d’un rappel à la loi. En revanche, la prévention de coups et blessures involontaires est clairement établie. Le tribunal a estimé, en effet, qu’il y avait un défaut de prévoyance."

L’avocat ajoute que son client avait été blessé au visage et gardera des cicatrices. " La balle est, à présent, dans le camp des assurances. La question de l’indemnisation des parties civiles n’a pas encore été tranchée. Les expertises ne sont pas terminées. Cela va prendre encore un certain temps. Evaluer les dommages physiques et psychiques peut s’avérer très compliqué. En ce qui concerne mon client, ils restent à fixer."

Les jumeaux étant mineurs au moment des faits, ce sont les parents qui sont condamnés à réparer les dommages avec un montant qui est pour l’heure limité à un euro à titre provisionnel. "Le tribunal a pris la bonne décision. Mon client est satisfait du jugement qui a été rendu, conclut Me Dethier.