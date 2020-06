Ce projet complétera les 40 000 m² de terrains déjà viabilisés en zone d’activité économique mixte

IDELUX Développement vient d’annoncer qu’une nouvelle phase de travaux a été lancée afin de compléter l’équipement du Pôle Ardenne Bois à Halconreux. Cette extension répondra à la demande des petites et moyennes entreprises de la région de Gouvy, tous secteurs confondus.

"Avec la saturation du parc voisin de Courtil, il était nécessaire de renforcer l’offre de terrains de petites et moyennes superficies mixtes et répondre ainsi aux besoins des entreprises de la région", souligne l’intercommunale dans un communiqué. " L’extension du Pôle Ardenne Bois a donc été lancée le 25 mai. Cet aménagement proposera une nouvelle voirie de 460 mètres avec trottoir et l’équipement complet d’environ 70 000 m² de parcelles, avec eau, électricité, égouttage et fibre optique."

L’extension sera réalisée dans le respect des principes de développement durable (éclairage LED, plantations d’essences locales, gestion des terres in situ, …). Ce projet complétera les 40 000 m² de terrains déjà viabilisés en zone d’activité économique mixte sur le Pôle Ardenne Bois.

Les travaux ont été confiés à l’entreprise Lambert Frères de Bastogne pour un montant de près d’un million d’euros HTVA, subsidié à 85 % par la Wallonie (Direction de l’Équipement des Parcs d’Activités), IDELUX Développement et ORES . La commune de Gouvy prend en charge le solde.

La nouvelle extension devrait être prête pour accueillir les entreprises d’ici le printemps 2021.