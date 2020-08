Le Ministre de l’Economie et de l’Aménagement du Territoire Willy Borsus a octroyé une subvention à l’intercommunale Idelux d’un montant de 1.004.400 euros pour l’extension du Pôle Ardennes Bois dans le parc d’activités économiques de Gouvy.

La subvention porte sur l’intervention financière de la Wallonie dans le coût des travaux d’infrastructures de voiries et équipements de la ZAEM (Zone d’Activités Économiques Mixte). Ces travaux permettront la viabilisation de la ZAEM située dans le Pôle Ardennes Bois (PAB) de Gouvy.

En effet, cette phase consiste à équiper 7 hectares de terrain et à créer une nouvelle voirie intérieure d’environ 460 mètres de long qui permettra de desservir les plates-formes et les terrains qui jouxtent cette nouvelle voirie et d’y accueillir des petites et moyennes entreprises.

Après examen des offres, Idelux a désigné à la mi-mars l’entreprise Lambert Frère SA de Bastogne pour réaliser ces travaux.

Tous les travaux proposés sont subsidiables, au taux de 85%. La base subsidiable s’élève à 1.100.375,59 euros, le subside afférant aux travaux s’élève donc à 935.319,25 euros. S’ajoutent les frais généraux de 81.272,40 subsidiables à 85%, soit 69.081,55. La Wallonie intervient donc à hauteur de 1.004.400 euros

L’octroi du subside a été décidé par le gouvernement wallon en mai 2019 dans le cadre du programme d’investissement prioritaire des Zones d’Activités Économiques.

En ce qui concerne l’agenda, l’ordre de commencer les travaux a été donné le 25 mai dernier et en sont au stade de la réalisation de la sous-fondation de la voirie, de la pose de l’égouttage et des tranchées communes pour impétrants. Si les conditions climatiques le permettent, ce chantier pourrait encore se terminer cette année.