Pas de reprogrammation avant le mois de septembre annonce l’organisateur

Le président du Festival du Rire de Bastogne vient d’annoncer qu’il attendait impatiemment l’agenda du déconfinement progressif relatif à la culture, au-delà du 18 mai, date à laquelle seule la réouverture des musées est programmée.

"Depuis maintenant deux mois, nous travaillons très activement à un report de tous les spectacles qui auraient dû se dérouler entre le 21 mars et le 4 avril 2020", souligne David Martin. "Nous remercions chaleureusement la commune de Bastogne, notre partenaire technique ainsi que les artistes et leurs productions pour leur compréhension et leur souplesse. Cette bonne collaboration nous permettra, dans un futur que l’on espère proche, de revenir avec de bonnes nouvelles."

Aucun spectacle du Festival du Rire de Bastogne ne sera, dès lors, reprogrammé avant le mois de septembre. Il se pourrait aussi que des dates plus éloignées soient choisies, sans doute en 2021.

Tous les billets achetés pour les dates initiales resteront valables pour les nouvelles dates. "Nous ne sommes actuellement pas en mesure de communiquer ces nouvelles dates. Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir les annoncer d’ici à la fin du mois de juin. Il faut garder à l’esprit que nous sommes totalement dépendants des décisions du Conseil national de sécurité", conclut l’organisateur.